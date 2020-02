La scuola digitale al Comune di Lamezia Terme: premiati gli studenti del Liceo Scientifco Galilei

LAMEZIA TERME -Si è svolta la manifestazione per il Premio Scuola Digitale promosso dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ,nella sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme per valorizzare i migliori progetti sulla didattica digitale.

Il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme è stato individuato come Scuola Polo Provinciale .

La serata è stata condotta dal giornalista della Rai Riccardo Giacoia che ha accolto il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro ,il Direttore Generale dell ‘USR Calabria dott.Maria Rita Calvosa , la Dirigente del Galilei dott.Teresa Goffredo e il Presidente della Commissione avv.Giancarlo Nicotera.

Protagonisti della serata sono stati gli studenti con i loro progetti innovativi sulla didattica digitale che sono una sfida dell’innovazione della scuola offrendo nuove e interessanti possibilità di apprendimento.

Alla manifestazione hanno partecipato :l ‘Istituto Comprensivo G.Sabatini di Borgia,l ‘ Istituto Comprensivo di Chiaravalle ,l’Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco di Lamezia Terme, Istituto Petrucci, il Maresca ,Ferraris di Catanzaro ,Majorana di Girifalco,l ‘Istituto Costanzo di Decollatura e il Liceo Scientifico Galilei di Lamezia Terme.

Presenti nella Commissione Esaminatrice Maria Rita Calvosa Direttore Generale dell’USE ,Florindo Rubbettino editore e rappresentante della Confindustria ,prof.Francesco Calimeri ,docente universitario, prof.Luigi

Filice docente di Ingegneria Meccanica dell ‘Università della Calabria ,la dott.Lucia Abiuso rappresentate dell’ USR Calabria e il prof . Salvatore Staine dell’ IIS di Sersale.

Gli studenti di Chiaravalle hanno presentato il progetto sull’utilizzo delle metodologie didattiche digitali e gli studenti di Decollatura hanno presentato il progetto “Guida turistica nei sentieri del Reventino “.

Ai vincitori è stata devoluta una somma per realizzare i lavori presentati.

Nel corso della serata il prof. Filice ha parlato dell innovazione e della didattica tecnologica e ha presentato il progetto “Danza Robotica “degli studenti del Galilei di Lamezia Terme.

La manifestazione è stata allietata dall ‘ Orchestra “Juvenilia “ di Maida.

Insegnare con una didattica innovativa favorisce il coinvolgimento degli studenti che sono i protagonisti di una comunità sociale e scolastica del territorio che si espande con la sua rete attraverso la promozione della cultura .

Gabriella Di Varano