La solidarietà non si ferma: nuova iniziativa della Pro Loco Falerna

FALERNA – La Pro Loco di Falerna, coordinata dalla dinamica presidentessa, Caterina Cario prosegue nelle iniziative di solidarietà. Grazie al sostegno dei suoi volontari ed all’operosità del Direttivo, il sodalizio, in occasione della Pasqua, aveva fatto sentire la sua vicinanza ad alcune strutture socio-assistenziali del territorio: la R.S.A. “Ippolito Dodaro” di Falerna Centro e la Comunità alloggio per anziani “San Giovanni” di Gizzeria Lido.

Qualche giorno fa, è stato il turno della residenza per anziani “Clinica Life – Villa Marida” di Falerna Marina. Il sodalizio falernese ha, così, preparato e donato mascherine protettive cucite a mano, che rappresentano preziosi ausili per il personale, insieme a dolciumi offerti agli ospiti della struttura.

«Apparteniamo a questa comunità e comunità vuol dire condivisione, soprattutto in un momento tanto delicato»: queste le parole di Caterina Cario, alla guida della Pro Loco dal gennaio scorso. Sono bastati pochi mesi alla neoeletta per dimostrare tutta la sua creatività, la sua laboriosità, il suo valore: «Essere cittadini significa essere partecipi di ciò che ci circonda, rendersi utili, maturare una sensibilità per l’altro, agire ed aiutare concretamente. In attesa di riprendere le nostre consuete e complesse attività, abbiamo deciso di non stare con le mani in mano e di spendere le nostre energie ed il nostro tempo in iniziative solidali e di positivo impatto sociale: valori sanciti dal nostro Statuto e condivisi da tutti i soci».