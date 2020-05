La SRC si reinventa: da quest’anno “Pre-Audizioni” online

CITTANOVA – La Scuola di Recitazione della Calabria ha deciso di ampliare i suoi orizzonti aprendo i battenti virtuali a tutti i ragazzi appassionati di arte e recitazione che a causa delle restrizioni imposte dal governo avranno difficoltà a svolgere in sede l’audizione. Sarà possibile inviare la propria candidatura per le “Pre-Audizioni” dal 30 maggio al 15 luglio e verrà messa in palio una borsa di studio della durata di tre mesi per l’anno accademico 2021-2022.

“Che questo periodo non sia un impedimento, piuttosto un trampolino verso opportunità nuove”, è stato questo il pensiero del direttore Walter Cordopatri, che nonostante le difficoltà delle ultime settimane, ha deciso di sfruttare il web al meglio, sia attuando una didattica a distanza per tutti gli studenti interni della SRC, sia dando un’opportunità a coloro che hanno voglia di intraprendere un percorso artistico, ma sono impediti dalla distanza o dalle attuali normative. Da qui, la volontà di dare vita alle “Pre-Audizioni” 2020, novità assoluta e attesissima di quest’anno.

Per candidarsi basterà inviare via WhatsApp al 3711205781 o via mail a src.audizioni@gmail.com due video in HD (non 4K):

– Primo video: una breve presentazione e l’interpretazione di un monologo a piacere (durata max 2 minuti)

– Secondo video: l’interpretazione a memoria di una poesia (durata max 1 minuto e 30 secondi)

Il 15 luglio, alla scadenza ufficiale delle “Pre-Audizioni”, la commissione formata dal direttore Walter Cordopatri e dal corpo docente selezionerà i candidati idonei. In più, in via eccezionale, la Scuola di Recitazione della Calabria offrirà una borsa di studio della durata di tre mesi per frequentare i corsi della MasterClass a chi realizzerà la miglior candidatura per interpretazione e qualità audio-video.