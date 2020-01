La U.I.L. SICUREZZA sempre più vicina alla Calabria: svolto il Consiglio Nazionale a Roma

Roma – Il 28 gennaio a Roma si è svolta una importante seduta del Consiglio Nazionale del Sindacato del Segretario Generale Nazionale Antonio Lanzilli. Assise peraltro carica di importanti significati, visto il rinnovato assetto di molte realtà periferiche e i tanti argomenti trattati. Primo su tutti la realtà numerica che in un solo anno ha visto crescere questa Organizzazione Sindacale, e confermarsi fra le “Big” del settore, con numeri in aumento. Presente al congresso il Coordinatore della Regione Calabria, Tiziano De Santis: “il centro dimostra ogni giorno di essere sempre più vicino alla cosiddetta periferia e a tutte le realtà territoriali. Ogni realtà ha innumerevoli problemi, dovuti spesso ad una logistica molto sottovalutata, ad attrezzature oramai abbastanza obsolete, a problemi di personale, dovuti agli errori del turn-over di alcuni anni orsono nelle assunzioni. Purtroppo si paga lo scotto, e la nostra beneamata regione, con tutte le sue peculiarità operative, ne è un esempio. Ringraziamo la U.I.L. Sicurezza per la vicinanza, oltre che per aver istituito i ruoli dei Coordinatori Regionali, esempio fulgido di trait d’union fra centro e periferie, con l’importante fine di far si che chi sia nei palazzi del potere sappia esattamente cosa avviene all’esteno.”