Lamezia, soddisfazione dell’Associazione Progetto Cultura per la rassegna “Lamezia in Danza”

LAMEZIA TERME – “L’associazione Progetto cultura esprime la propria soddisfazione per il riconoscimento della rassegna Lamezia in Danza, festival di arte, musica e spettacolo.

La rassegna è stata inserita nei progetti finanziabili relativi al bando sugli interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione ed il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria.

Lo scopo principale dell’iniziativa è quello di sviluppare e divulgare la disciplina della danza, del ballo, del canto, del teatro, eventi sportivi e dell’educazione motoria in ogni sua forma, rivalutando, altresì, usi e costumi della tradizione calabrese.

La rassegna denominata “Lamezia in Danza – Festival di arte, musica e spettacolo”, vede la partecipazione sinergica di numerose scuole e accademie di danza, teatrali e musicali lametine e non, le quali portano in scena spettacoli di danza, musica e teatro, dall’elevato livello artistico e culturale, all’interno di un unico progetto di crescita e confronto, che si sviluppa attraverso un cartellone di eventi.

La rassegna intende raggiungere diverse fasce di pubblico proponendosi di accrescere la sensibilità e l’interesse verso la disciplina della danza e dell’arte in genere con la previsione di spettacoli che vanno dal balletto classico alla danza contemporanea e di ricerca, integrandola con manifestazioni di spettacoli musicali e teatrali, sportivi, e spettacoli di tradizione popolare e si propone, inoltre, quale occasione di scambio culturale ed educativo attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini nonché proponendosi quale “progetto di inclusione” attraverso il coinvolgimento di associazioni a sostegno delle disabilità prevedendone e promuovendone una partecipazione fattiva dei soggetti svantaggiati.

La rassegna si svolgerà attraverso la messa in opera di spettacoli danzanti, teatrali, musicali e sportivi all’interno della cornice teatrale del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Scopo dell’evento è dunque la promozione per la tutela del patrimonio culturale anche attraverso la realizzazione di attività sociali.

Altro aspetto che la rassegna tende a mettere in evidenza, in collegamento alla tutela del patrimonio culturale, è rappresentato dalla Tutela dell’Ambiente. A tal proposito verrà attivata la Raccolta Differenziata ad ogni evento promosso e la proiezione di un breve video con lo scopo di educare e sensibilizzare l’utente ad attivarsi nella tutela dell’ambiente.

Il bene culturale ove verrà svolta l’intera manifestazione è rappresentato dal TEATRO GRANDINETTI, costruito a partire dal 1935 ed attualmente tra i teatri più famosi e prestigiosi del panorama Lametino e Regionale.

Ai tempi del coronavirus, questa opportunità rappresenta sicuramente una fase di rilancio per le associazioni coinvolte che dopo un lungo stop, potranno finalmente riprendere le attività”.

Il Presidente

Francesco Ruberto