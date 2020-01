Lamezia, a marzo il III° Concorso Internazionale Chitarristico dell’Istmo

LAMEZIA TERME – Si svolgerà a Lamezia Terme il 28 e 29 marzo prossimi la terza edizione del “Concorso Internazionale Chitarristico dell’Istmo” – premio Tatyana Ryzhkova.

Il concorso vedrà tra i Commissari i MM° Tatyana Ryzhkova e Nikita Koškin oltre ai Maestri che formeranno il Comitato di Garanzia composto dai Maestri Gaetano Cinque, Fabio Sirianni e Giancarlo Paola. Presiede Claudio Fittante.

I premi previsti distribuiti sulle vaie categorie sono concerti premio da tenersi sul territorio nazionale, un concerto da tenersi in Germania offerto da Tatyana Ryzhkova, alcune parature di corde per chtarra classica offerte dalla ditta “aquila corde armoniche”, abbonamenti alla rivista “Il Fronimo”, una chitarra “Tatyana signature” offerta dalla casa di liuteria Raimundo.

Le iscrizioni sono già attive e sono possibili contattando l’Associazione Animula o visitando il seguente link: https://www.animula.org/news/

Per info: 3397615786