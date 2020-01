Lamezia, annullato il concerto di Dodi Battaglia al Teatro Grandinetti

LAMEZIA TERME – Tonino Torcasio, orgazzanione & promozione spettacoli, con grande rammarico annuncia che il concerto di Dodi Battaglia previsto per il 10 gennaio alle 21 al Teatro Comune di Lamezia Terme è stato annullato per cause indipendenti dalla propria volontà. Lo ha annunciato lo stesso artista sulla sua pagina ufficiale Facebook (https://www.facebook.com/dodibattagliaofficial/) spiegando anche i motivi dell’annullamento di tutte le date dei concerti e non solo quella di Lamezia che era l’unica in Calabria.

Di seguito il testo del post di Dodi Battaglia:

“Ciao a tutti, è con dolore e rammarico che vi comunico che il signor Aldo Ciavarella e la band con la quale ho lavorato negli ultimi anni hanno deciso di annullare il tour “PERLE – Mondi senza età”.

A breve prenderò decisioni importanti in merito.

Per il rimborso dei biglietti siete pregati di rivolgervi alle abituali prevendite”.