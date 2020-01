Lamezia, “Aspettando la Befana” con Lamezia Shopping

LAMEZIA TERME – L’Associazione Lamezia Shopping continua le proprie iniziative con l’evento “Aspettando la Befana con Lamezia Shopping”.

Domenica 5 Gennaio a partire dalle ore 17:00 tanti personaggi dei più famosi cartoon animeranno le vie del centro di Lamezia Terme. Lungo C.so Numistrano, C.so G. Nicotera, Via XX Settembre e le traverse limitrofe.

Topolino e Minnie accompagneranno la Befana per scoprire quanti bambini hanno fatto i buoni, tuttavia per questa volta anche i più monellini riceveranno un dono. La befana e le mascotte di Lamezia Shopping aspettano grandi e piccini lungo le vie del centro a partire dalle ore 17:00 fino alle 20:30.