Lamezia, bambini e ragazzi della parrocchia di S. Maria degli Angeli allietano il Carnevale alla casa “Tamburelli”

LAMEZIA TERME – Pomeriggio di festa alla casa di riposo “Tamburelli” con i bambini e i ragazzi del catechismo della parrocchia di S.Maria degli Angeli e della comunità dei frati cappuccini di S. Antonio. Guidati dal parroco fra Angiolo Solano e dalle suore francescane ospedaliere, coordinati dai catechisti della parrocchia e dai ragazzi dell’oratorio parrocchiale, bambini e ragazzi hanno animato il pomeriggio della vigilia di Carnevale con sketch teatrali, musica e divertenti performance con le maschere tipiche della tradizione.

E’ stata un’occasione di festa per tutta la famiglia della casa Tamburelli, guidata da Antonello Coclite, dai giovani e dagli operatori che ogni giorno si prendono cura degli ospiti della struttura che sono diventati per il pomeriggio di festa “nonni e nonne” di tutti i bambini. Per la parrocchia di S. Maria degli Angeli “è stato un momento di condivisione in cui i nostri ragazzi del catechismo, prendendo spunto un momento di festa e divertimento come il carnevale, hanno voluto essere vicini ai nonni ospiti della struttura regalando qualche ora di spensieratezza e vivendo una comunione concreta tra la generazioni. La fraternità a cui ci richiama il Vangelo passa anche attraverso momenti come questi, semplici e carichi di significato”.