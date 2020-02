Lamezia, “Canzoni d’amore e di guerra”: sabato il duo Francesca Salerno/Luigi Morello in concerto al Chiostro

LAMEZIA TERME – Sabato 29 febbraio, alle ore 21, il Chiostro Caffè Letterario di Lamezia

Terme ospiterà “Canzoni d’amore e di guerra”, il concerto gratuito del

duo Francesca Salerno/Luigi Morello. Il Duo Salerno/Morello è nato nel 2010 grazie all’incontro tra Francesca, cantante di matrice post-rock e Luigi, appassionato

chitarrista.

Francesca, cantante leader della band drk/new wave Uvistra di cui

scrive le canzoni, negli anni Ottanta ha frequentato l’underground rock

nazionale fra Firenze e Bologna. Con il gruppo Uvistra è stata finalista

al Rock Contest di Controradio Firenze e alla Biennale d’Arte di Bologna

del 1988; da solista ha cantato da contralto nel coro gospel “Jubelee

Shouters” della Scuola di Jazz di Firenze.

Per un periodo di tempo ha poi vissuto in Germania, Francia, Messico e

Stati Uniti prima di tornare sul palco nel 2006 con gli Uvistra: insieme

hanno dato origine all’unica band calabrese salita sul palco di Piazza

Navona nel 2007 per “Coraggio Laico” e nel 2008 per Italian Wave Love

Festival (ex Arezzo Wave). In seguito Francesca ha cantato con i

Kalabria Saudita e si è avvicinata alla World Music; ha collaborato con

Il Parto delle Nuvole Pesanti nel disco “Magna Grecia” pubblicato nel

2011.

Proprio grazie alla collaborazione con Luigi Morello è nata l’idea del

“Catarantella”, lo spettacolo che ha chiuso la stagione teatrale 2010

del Teatro Politeama di Catanzaro.

Luigi Morello si è innamorato della chitarra da giovanissimo e ha

imparato a suonare da autodidatta subendo l’influenza di vari generi

musicali: dal pop italiano alla musica americana, dal rock al blues,

fino al jazz. La sua vera passione, però, è rimasta la musica popolare

brasiliana: da Baden Powell a Tom Jobin. Ha collaborato con numerosi

musicisti e fa parte di formazioni che vanno dal duo alla band.

Il concerto sarà ad ingresso gratuito e durante la serata si potranno

degustare le prelibatezze preparate dal bar del Chiostro.