Lamezia, Capodanno con Santino Cardamone su Corso Numistrano

LAMEZIA TERME – Si terrà domani, lunedì 30 dicembre, alle ore 15.30 presso la sala Consiliare “G. Napolitano”, la presentazione del “Capodanno 2020 a Lamezia Terme”.

Tre le iniziative in programma organizzate grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e AMA Calabria, Comunità Masci Lamezia Terme 2, comitato Vivi Lamezia Terme.

Dopo la mezzanotte del 31, corso Numistrano ospiterà una festa in musica per giovani e famiglie con la partecipazione di Santino Cardamone, cantautore calabrese. Si ballerà tutta la notte con “Dj Ango Unchained”.

L’1 gennaio invece, si darà il benvenuto al nuovo anno con il concerto di Capodanno alle ore 11 presso il teatro comunale Grandinetti, e con un connubio di musica e solidarietà alle ore 19, nella medesima cornice teatrale.

Durante la conferenza stampa, alla presenza del sindaco, avv. Paolo Mascaro, verranno forniti dettagli della festa e della mission di un capodanno “zero”, come inizio di un nuovo percorso di collaborazione costante tra l’iniziativa del mondo dell’associazionismo e della neo amministrazione.