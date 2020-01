Lamezia, concerto del Coro Polifonico ”Avv. Antonio Arcuri” al Circolo di Riunione

LAMEZIA TERME – Dopo l’applaudito concerto tenuto nella centrale Chiesa di Santa Caterina sul corso Numistrano di Nicastro, in occasione dei festeggiamenti in onore della Immacolata Concezione e la messa in scena del Recital “la Notte di Natale” in varie location ed esattamente presso la Casa di riposo comunale, situata sul colle di Sant’Antonio, presso la Cappella dell’ospedale Giovanni Paolo II°, presso la Casa di riposo “Tamburelli” di Lamezia Terme e presso il Centro di riabilitazione San Domenico, un altro importante impegno attende il Coro polifonico “Avv. Antonio Arcuri” di Lamezia Terme e precisamente Sabato 18 alle ore 19.00. Il concerto di Natale, che è stato organizzato dal Circolo di Riunione di Lamezia Terme, un’associazione che offre attività per la cultura e l’arte, si terrà presso la sua sede in via Lissania.

Dandone notizia, l’avvocatessa Vanessa Cardamone, avviata alla carriera forense dal compianto avvocato Antonio Arcuri, ha sottolineato che «nel corso dell’evento musicale sono previste esecuzioni di brani a carattere natalizio e mariano tratte proprio dal ricco repertorio del celebre coro lametino. Si tratta di una ensemble polifonica nota oramai ben oltre i confini diocesani grazie all’impegno del compianto Presidente Antonio Arcuri, alla serietà e alla passione dei coristi e alla bravura del celebre soprano Francesca Molinaro, voce solista del gruppo». «Il concerto, che si inserisce nell’ambito delle iniziative programmate per le festività natalizie, – aggiunge la corista Pina Mascaro – ha il difficile compito di trasferire lo spirito e il calore del Natale attraverso appropriate riflessioni sul natale e l’esecuzione di brani dal sapore natalizio». Nel corso della serata musicale il coro eseguirà brani di musica che vanno dall’Adeste fidele e Astro del ciel alla celeberrima Tu scendi dalle stelle, a brani classici scelti dalle opere musicali più significative di Caccini, Mozart, Verdi e Franck.