Lamezia, concluso il Pcto della III A del Polo Industriale

LAMEZIA TERME – Con la proiezione di un report realizzato dagli studenti interessati al progetto, si è concluso il Pcto (Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento), ex alternanza scuola lavoro, della III A ad indirizzo chimico e biotecnologie sanitarie del Polo tecnologico di Lamezia Terme, diretto da Patrizia Costanzo.

Nel video, che e’ anche possibile visionare sul sito della scuola e che e’ stato proiettato nella sala “Scarselletti” dello stesso Istituto, alla presenza, tra gli altri, del tutor aziendale Raffaele Maletta e delle psicologhe Valentina Lagana’ e Paola Sciutto, i ragazzi della III A hanno raccontato con le immagini la loro esperienza vissuta all’interno dei laboratori del Centro di neurogenetica del “Giovanni Paolo II” seguiti dalla tutor della scuola Laura Rosa.

Un’esperienza indimenticabile, per come detto dagli stessi studenti, grazie alla quale e’ stata data loro la possibilità non solo visionare le banche dati del Dna e dei cervelli, ma anche di tradurre in pratica cio’ che in questi anni hanno appreso dai libri effettuando, ad esempio, l’estrazione del Dna, preparando vetrini e vivendo, quindi, appieno le attività che si svolgono all’interno di un laboratorio.