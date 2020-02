Lamezia, convegno su “Prevenzione e cura delle malattie di oggi”

Lamezia Terme – “Prevenzione e cura delle malattie di oggi” è il tema di un convegno organizzato dal Centro Socio Culturale “ Insieme” di Lamezia Terme e mirato alla trattazione della comparsa di nuove malattie legate alle abitudini di vita, ai cambiamenti climatici e soprattutto al continuo scambio e contatto tra le più varie popolazioni. L’incontro, introdotto e condotto dalla presidente del Centro Socio Culturale “Insieme” Lina Latelli Nucifero avrà luogo Giovedì 6 Febbraio alle ore 17.30 presso il Salone del Circolo di Riunione di Lamezia Terme, sito in via Lissania 28. Al Direttore Sanitario delle Terme di Caronte Giancarlo Gaetano è affidato il compito di affrontare ed approfondire l’argomento in tutti i suoi aspetti sottolineando l’importanza della prevenzione atta a scongiurare la diffusione delle malattie che creano il peggioramento della qualità della vita. A tal fine è possibile attuare una prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prevenzione primaria viene effettuata su individui sani mediante la vaccinazione, una corretta alimentazione, un’attività fisica mirata. La prevenzione secondaria viene effettuata attraverso vari screening, accertamenti mirati da effettuare a seguito all’apparizione di determinati sintomi. La prevenzione terziaria riguarda i soggetti affetti da patologie croniche e si attua con la somministrazione della terapia farmacologica adeguata cui fanno seguito accertamenti per stabilirne i risultati con la riabilitazione nei soggetti traumatici ed altro. In quest’ ultimo caso è molto indicata anche la terapia termale. L’incontro sarà animato da un dibattito finalizzato ad un ulteriore approfondimento della tematica proposta.