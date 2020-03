Lamezia, da sabato eliminati i cassonetti nella zona Est del centro di Nicastro

LAMEZIA TERME – Il Comune di Lamezia Terme e la Società Lamezia Multiservizi SpA comunicano che giorno 07/03/2020 verranno eliminati i cassonetti nella zona Est del centro di Nicastro. Si invitano gli esercizi commerciali a regolarizzare la propria posizione TARI per ultimare la consegna dei carrellati.

È necessario, per come già comunicato in fase di avvio della consegna delle attrezzature, che tutte le utenze non domestiche, che ancora non hanno avuto i carrellati, si rechino nei locali della Lamezia Multiservizi SpA, sita in via della Vittoria, al fine di pianificare le modalità di consegne delle attrezzature.

Ad oggi risultano consegnate le attrezzature a diversi esercizi commerciali delle vie e piazze principali della zona interessata, ma, da una verifica del ruolo Tari, diverse attività non risultano iscritte e di conseguenza non si riesce ad avere un quadro esaustivo delle consegne effettuate. Pertanto, si chiede di verificare la propria posizione presso gli uffici competenti del Comune o esibire alla Lamezia Multiservizi SpA il ruolo Tari in fase di definizione delle quantità e modalità di consegna dei carrellati.