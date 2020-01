Lamezia, domani il consigliere dell’ambasciata tedesca Alexander Schmitt al Liceo Campanella

LAMEZIA TERME – Visita in Calabria per Alexander Schmitt, capo ufficio Traduzioni ed Interpretariato dell’Ambasciata Tedesca a Roma e consigliere delegato per la regione Calabria, che sarà domani mercoledì 8 gennaio a Lamezia Terme alle 8.30 al liceo Campanella per una mattinata intensa di confronto con l’istituto superiore lametino e le realtà scolastiche lametine e regionali. Il Campanella sarà l’unica scuola della provincia di Catanzaro ad essere visitata da Schmitt, nell’ambito dei festeggiamenti per il trentennale del liceo linguistico a Lamezia.

Dopo i saluti del dirigente Giovanni Martello, Schmitt parteciperà alla presentazione dell’offerta formativa del liceo Campanella per quanto riguarda l’insegnamento della lingua e della cultura tedesca. Tra gli interventi in programma, la dirigente dell’istituto Comprensivo Perri-Pitagora Teresa Bevilacqua e alcuni studenti parleranno dell’esperienza avviata alla scuola media Pitagora, unica scuola media della provincia a proporre il tedesco, oltre all’inglese, come lingua curriculare. In programma interventi del rappresentante dell’ufficio scolastico regionale, del sindaco Paolo Mascaro, della dirigente scolastica Anna Primavera.

Nella seconda parte della mattinata, Alexander Schmitt incontrerà gli studenti delle classi quinte nell’ambito del progetto di Cittadinanza e Costituzione sul tema “diventare cittadini attivi e socialmente responsabili”.