Lamezia, donazione DPI: il Seu 118 ringrazia le imprese Ecosistem, Econet e Raffaele Spa

LAMEZIA TERME – “Il Seu 118 dell’Asp di Catanzaro ringrazia per la loro generosa offerta le aziende Ecosistem ed Econet nelle persone dei soci Rocco Aversa e Tonino Marchio e la Raffaele Spa, grandi imprese lametine che, con il loro impegno, hanno aiutato ogni singolo infermiere, medico e autista a svolgere il proprio dovere con una grinta in più, a lottare in prima linea contro questo “mostro” consapevoli di essere protetti.

Grazie per averci supportato e sostenuti, non solo con la donazione materiale dei DPI ma per l’affetto, l’amore e la sensibilità che il vostro gesto ci ha trasmesso”.

Seu 118

Asp Catanzaro