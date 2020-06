Lamezia, “E…state insieme 2020, per una ripartenza sicura”: “Facciamo ripartire i bambini”

LAMEZIA TERME – Nel rispetto di quelle che sono le normative e buone pratiche anti contagio, il gioco, l’attività motoria e ricreativa, la socializzazione, rappresentano una necessità per la salute integrale dei bambini. Il progetto “E…state insieme 2020, per una ripartenza sicura”, patrocinato dal Comune di Lamezia Terme e realizzato presso le scuole della città, è manifesto di una reazione concreta ed organizzata che pone al centro la creatività, fulcro della crescita attiva del ragazzo, in relazione a quelle che sono le conseguenze post Covid-19 e che hanno fortemente colpito il mondo dei più piccoli. L’azione sperimentale nasce dalla necessità di ripartire e rieducare il bambino a quella normalità di cui si è sentito improvvisamente privato. A partire dal 15 giugno Il “Gruppo Via Lissania” (promossa da An.Giu.Li. Centro didattico, Midia Scrl e ISgreen srl) ha ideato una serie di attività educative, ludiche e ricreative facenti parte di un percorso i cui protagonisti sono i bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. All’interno del progetto svolge un ruolo di primo piano la collaborazione attiva di alcune organizzazioni locali e associazioni: Acdl scuola calcio Lamezia T, ASD Lucky friends, Lamezia volley, Arvalia piscina comunale, Associazione cult. Mammut, Cooperativa sociale Cepross, Volo Virtus Lamezia Pink Lamezia, SS. Pietro e Paolo Gedeone, Basket Lamezia, Associazione culturale compagnia teatrale BA17, grazie alle quali sarà possibile lavorare, nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale, al fine di consentire una ripresa delle attività educative che accompagneranno i bambini in un percorso creativo e sociale, facendoli sentire coinvolti e pronti a diventare “Ambasciatori della ripartenza sicura” trasferendo i saperi acquisiti ai loro compagni con l’inizio dell’anno scolastico.