Lamezia, festa al Comando della Polizia Locale per il pensionamento di Fernando Sacco ed Enzo Mastroianni

LAMEZIA TERME – Grande festa sabato nella sala formazione del Comando di Polizia Locale in occasione del collocamento in quiescenza, dopo quarant’anni di onorato servizio, dei Sottotenenti del Corpo Fernando Sacco ed Enzo Mastroianni.

Alla presenza dei familiari, dei componenti del Corpo, del sindaco Mascaro e del Vescovo Schillaci, il Vice Comandante Aldo Rubino ha voluto rendere omaggio a due elementi importanti della Polizia Locale, due volti diversi ma assolutamente complementari della stessa medaglia: <<È sempre un momento un po’ triste quando qualcuno, almeno sulla carta, si allontana da questa famiglia – esordisce Rubino – ma chi ha indossato questa divisa per quarant’anni o più sa che questo cordone ombelicale, in realtà, resterà sempre attaccato, ecco perché Fernando ed Enzo resteranno sempre vigili urbani. Parliamo di due agenti che hanno interpretato il loro servizio in modo diverso, da un lato Enzo, che per via del suo carattere ha sempre fatto un po’ da mediatore, dall’altro Fernando, per sua indole l’incendiario della situazione. Si tratta, però, di due metodi essenziali in attività come la nostra, dove è importante dare risposte alla città, risposte che possono arrivare soltanto se c’è un senso di appartenenza e di apertura nei confronti di cittadini che entrambi hanno dimostrato di avere. Per me sono la storia degli ultimi trent’anni di questo comando, un punto di riferimento per i più giovani ma anche per me>>.

Particolarmente divertenti, in particolare, i siparietti tra il Vice comandante e il Sottotenente Sacco, ricordati con un sorriso da Rubino: <<Su Fernando c’è tanto da dire – prosegue – perché da domani non saprò più con chi prendermela. Non c’era giorno in cui non si iniziasse a discutere già dalle 7 del mattino, e confesso che quegli scontri mi mancheranno. Lui ha sempre vissuto per il suo lavoro, si è sempre dimostrato disponibile, ecco perché lascia una traccia importante in tutto l’ente comunale. Perdendo il Sottotenente Sacco avremo un bel po’ di problemi a risolvere questioni complicate, a partire dal settore ambientale, di cui si è occupato egregiamente negli ultimi anni. Lui ed Enzo restano un esempio di lealtà, dote rara di questi tempi. Ma i valori che dovrebbe incarnare chi indossa una divisa loro li hanno sempre avuti tutti>>.

Primo a prender la parola dei due “festeggiati” Enzo Mastroianni, che ha ricordato i suoi anni di servizio attraverso gli insegnamenti dei vari comandanti, in particolare Giovanni Borelli: <<In quarant’anni sono cambiate tante cose, a partire dai valori, come diceva Aldo, ma il servizio all’interno del comando della polizia locale ci ha comunque formato non solo professionalmente, ma anche a livello umano, a partire dagli insegnamenti del comandante Borelli, secondo cui il vigile urbano è il biglietto da visita dell’amministrazione e ciò ci ha sempre portato a misurare l’atteggiamento, a saperci confrontare con l’utente, perché il cittadino non è un nemico da combattere, come sosteneva invece qualcun altro>>.

Parole d’elogio per Borelli anche da parte di Sacco, che lo ha posto in cima ai suoi ringraziamenti: <<Per me è stato – e lo è ancora – l’unico comandate che questo corpo della Polizia municipale abbia mai avuto. Una persona di un’umanità straordinaria e di una cultura immensa, un vero padre di famiglia che ha saputo trasmetterci tantissimo. Se io sono stato, come diceva Aldo, un po’ sui generis, lo devo a Borelli. Da lui, in particolare, ho appreso il buon senso della mediazione, perché noi siamo qui a disposizione del cittadino e della città. Ho creato qualche problemi all’interno del comando con il mio modo di fare, è vero, ma lo rifarei, perché ho sempre messo il cittadino davanti a tutto, chiunque egli fosse. E io in questo ci ho sempre creduto. Infine, oltre a tutti gli altri, in particolare le donne del corpo dei vigili urbani, devo ringraziare anche il mio amico fraterno Giovanni D’Ippolito, colui che mi ha fatto crescere e, in alcuni casi, mi ha fatto ragionare, riuscendo a porre un freno alla mia irruenza, e non era facile>>.

Dopo il saluto del Vescovo, che ha espresso la sua “gratitudine per il servizio svolto da tutti al servizio della città e del prossimo”, chiusura affidata al sindaco Mascaro: <<Conosco benissimo chi oggi va in pensione e conosco il loro modo comportamentale nello svolgimento di una missione che è fondamentale per la nostra comunità. Importante, però, partire proprio dallo spirito con cui hanno affrontato il loro ruolo Sacco e Mastroianni, perché se vogliamo che una comunità cresca, è necessario stare dalla parte del cittadino, mai contro. Ci vuole umanità anche quando si indossa una divisa, umanità e rigore possono coesistere, soltanto così si otterranno crescita e rispetto dei cittadini verso le istituzioni. Noi abbiamo una grande missione che è quella di trasmettere i concetti positivi che inducano alla prevenzione, perché la repressione – conclude Mascaro – è di per sé sconfitta>>.

B.S.