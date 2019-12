Lamezia, Festività natalizie: Sistema Bibliotecario e Chiostro donano giocattoli alla Caritas

LAMEZIA – Cultura, divertimento e solidarietà saranno le costanti che renderanno davvero speciale il prossimo lunedì 23 dicembre. Sistema Bibliotecario Lametino e Chiostro caffè letterario hanno, infatti, organizzato per i più piccoli una grande festa con Babbo Natale, a cui tanti bambini hanno aderito.

I volontari del Sistema Bibliotecario e il Chiostro hanno pensato, però, anche ai piccoli più sfortunati: a ogni bambino che parteciperà alla festa sarà regalato un libro, in cambio si chiede loro di portare un giocattolo che non usano più e che, a fine serata, sarà devoluto alla Caritas della parrocchia della Pietà di Lamezia Terme.

Una iniziativa che porterà gioia a tanti altri piccini, così che possa essere un buon Natale anche per loro e un modo, attraverso i libri donati, per diffondere cultura a partire dalla tenera età.

La grande festa in programma comprenderà inoltre:

• merenda con Babbo Natale in persona

• foto ricordo

• Babbo Natale si racconta

• imbuca la letterina

• tanta musica

• piccoli doni per tutti.