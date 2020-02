Lamezia, giovedì incontro pubblico su avvio raccolta differenziata a Lamezia Centro Est

LAMEZIA TERME – Il Comune di Lamezia Terme e la Società Lamezia Multiservizi SpA comunicano che giorno giovedi 13 Febbraio alle ore 17:00 presso il Chiostro di San Domenico si terrà un incontro pubblico di sensibilizzazione alla raccolta differenziata per il successivo avvio di giorno 17 del novo sistema porta a porta nella zona Lamezia Centro Est. Ad oggi nel gazebo ubicato sul Corso Numistrano nei prezzi dell’Ufficio Servizi Sociali (ex Vigli Urbani) sono stati consegnati in poco meno di una settimana 5340 mastelli corrispondenti a 1068 utenze. Grande partecipazione quindi da parte dei cittadini che attendevano da tempo l’avvio della raccolta e l’eliminazione dei cassonetti nel centro città.