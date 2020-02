Lamezia, giovedì presentazione del progetto “Dalla Costituzione alla Cittadinanza. Un percorso formativo al servizio dei giovani”

Lamezia Terme – Il Rotary club Lamezia Terme, giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 10:00 nell’auditorium Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme, avvierà il progetto “Dalla Costituzione alla Cittadinanza: un percorso formativo al servizio dei giovani”, azione rotariana rivolta alle nuove generazioni. L’iniziativa ha come obiettivo quello di supportare la scuola nel difficile compito di formare cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. Il percorso formativo, che si avvale di eminenti figure del mondo accademico, coinvolgerà circa 300 studenti.

In particolare, il 13 febbraio si parlerà della Costituzione italiana con il Prof. Silvio Gambino, professore emerito di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical; mercoledì 26 febbraio alle ore 10:00 verranno affrontati i temi “La libertà religiosa. Rapporti tra Stato e Chiesa. Laicità dello Stato. Libertà religiosa e rispetto dell’ordinamento dello Stato”, per l’occasione relazionerà il Prof. Nicola Fiorita professore Associato di diritto canonico e di diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali all’Unical; mercoledì 4 marzo alle ore 10:00 si parlerà di “Internazionalità e Sovranità dello Stato. Diritto Nazionale e Diritto Europeo” con il Prof. Massimo Fragola professore associato di diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali all’Unical; infine nel mese di maggio è prevista una tavola rotonda dove gli studenti potranno interloquire con i relatori.