Lamezia, Giudice di pace condanna a risarcimento la compagnia aerea EasyJet

LAMEZIA TERME – Nelle scorse settimane, il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha condannato la compagnia aerea easyJet al risarcimento della compensazione pecuniaria di 250 euro per una passeggera.

La vicenda risale al giorno 29 settembre 2018: un volo della compagnia aerea britannica riportò un ritardo superiore alle tre ore, esattamente 3 ore e 31 minuti. Il Giudice ha valutato fondate le richieste risarcitorie della passeggera.

«Si va sempre più consolidando una giurisprudenza a tutela del passeggero, oltre che la conoscenza dei diritti dello stesso in caso di disservizio aereo – commenta l’avvocato Salvatore D’Angelo, direttore legale di ItaliaRimborso -. Sarebbe corretto che le compagnie aeree riconoscessero subito ciò che impone il Reg. CE 261/2004, ma purtroppo non accade sempre. Proprio per questo, ItaliaRimborso è al fianco dei passeggeri che vivono disagi aerei».