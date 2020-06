Lamezia, Glicine d’estate: i primi due appuntamenti della rassegna

LAMEZIA TERME – Giulia De Sensi e Eliana Iorfida inaugurano la rassegna Glicine d’estate, organizzata dalla associazione Glicine con il sostegno del Comune di Lamezia Terme e la collaborazione di Mondadori Bookstore, Chiesa dell’Annunziata e TIP Teatro. La rassegna culturale, tra i primissimi incontri pubblici a Lamezia Terme, aprirà i battenti venerdì 26 giugno (ore 18) alla Chiesa dell’Annunziata di Lamezia Terme Sambiase con la presentazione del libro Come neve (edito Il seme bianco) della giornalista e scrittrice lametina Giulia De Sensi. A dialogare con lei Daniela Lucia, presidente di Glicine.

Il giorno seguente, sabato 27 giugno (ore 18), Glicine d’estate si sposterà a Lamezia Terme Nicastro e precisamente al TIP Teatro dove si terrà la presentazione de Il figlio del mare (edito Pellegrini), della scrittrice originaria di Serra San Bruno Eliana Iorfida. Dialogherà con lei Antonio Pagliuso, vicepresidente di Glicine, e interverrà Antonietta Cozza, ufficio stampa di Pellegrini. Al termine dell’incontro di sabato, per chi vorrà intrattenersi a parlare con l’autrice, l’associazione e lo staff del TIP Teatro, sarà previsto un aperitivo tematico.

Nel corso degli appuntamenti sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa di Glicine associazione.

Si ricorda, inoltre, che gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle oramai consuete regole del distanziamento sociale, con posti limitati e sarà consigliabile portare con sé una mascherina per proteggere naso e bocca.