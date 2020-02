Lamezia, il 28 marzo la prima edizione del concorso letterario “Anthurium nel cuore-in memoria di Francesco”

Lamezia Terme – Si svolgerà sabato 28 marzo alle ore 17:30, presso i locali della tipografia Grafiche’ Perri a Lamezia Terme, la premiazione della prima edizione del concorso letterario “Anthurium nel cuore – in memoria di Francesco” dedicato al ricordo della professoressa Valeria Montalto, prematuramente scomparsa. Lo rende noto l’Associazione “Un Anthurium per Francesco”.

Al primo/a classificato sarà assegnato un premio in denaro del valore di 200 euro ed, inoltre, il componimento vincitore sarà pubblicato sulla rivista edita dalla tipografia Grafiche’ Perri “Lamezia e non solo”. La commissione esaminatrice, composta dall’editrice Nella Fragale, dal professore Tommaso Cozzitorto e dalla dottoressa Laura Montuoro, è a lavoro per valutare i numerosi elaborati pervenuti all’Associazione. Prossimamente sul sito dell’Associazione (unanthuriumperfrancesco.altervista.org) e sui canali social saranno pubblicati gli elaborati dei dieci finalisti.