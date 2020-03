Lamezia, il 6 marzo il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” protagonista della Settimana Scientifica Nazionale

Lamezia Terme – Gli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei, diretto da Teresa Goffredo, saranno protagonisti della XXIX edizione della settimana della cultura scientifica con l’iniziativa “La tavola periodica di Mendeleeiev spiegata dagli studenti per gli studenti”. Guidati dalle docenti di Scienze: Dora Anna Rocca e di informatica: Loredana Crupi il 6 marzo dalle 8 alle 12 i liceali della classe IIIBosa e IIIC ordinario mostreranno come la chimica studiata in maniera interdisciplinare può diventare comprensibile ed accessibile grazie alla tecnologia ed anche attraverso il gioco. Gli studenti infatti creando una tavola periodica (quella del 1871 ideata da Mendeleeiev) con elementi in cristallo e tramite software didattici realizzati sempre dagli stessi con linguaggi di programmazione Java e Visual basic e tramite una rappresentazione scenografica sperimentale mostreranno il lato divertente della materia. Scopo della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica è di mobilitare tutte le competenze e le energie del Paese per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica.