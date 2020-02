Lamezia, il cabaret del Festival “Facce da bronzi” al Teatro Grandinetti

LAMEZIA TERME – All’interno della rassegna “Vacatiandu” arriva l’ultima selezione del rinomato festival della comicità nazionale “Facce da Bronzi” giunto alla VII edizione, dopo le due tappe italiane realizzate nella città di Roma e Milano, la manifestazione ideata e prodotta dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con la direzione artistica dell’autore di Zelig e Colorado Alessio Tagliento, sbarca venerdì 28 febbraio al teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme. Uno show comico gratuito di quasi due ore, presentato dall’imitatore di radio “Kiss Kiss” e “Made in Sud” Gennaro Calabrese con la partecipazione del comico romano Marco Capretti dalla trasmissione di Rai due “Made in Sud”, del cantautore calabrese Pierluigi Virelli e con le incursioni del duo comico “I non ti regoli” (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza). Una sfida all’ultima battuta che vedrà alternarsi sul palco del Grandinetti dieci comici e attori provenienti da diverse regioni italiane: Francesco Porcu da Cagliari, Massimo Marotta da Palermo, i messinesi Denny Napoli e Stello Tommasello, il duo romano Piero e Christian, gli Alti e Bassi da Acri, Davide Scerra da Crotone e i ragusani Irene La Rosa, Francesca Giglio e Giosè e Nando. Gli artisti saranno valutati da una giuria tecnica composta da esperti del settore e personaggi dello spettacolo tra cui l’attore del Bagaglino Gigi Miseferi, il direttore dell’Accademia del Comico Claudio Zucca e il direttore artistico di Vacatiandu Nico Morelli e l’attore dei Vacantusi Walter Vasta.

La manifestazione inserita negli eventi storicizzati di rilievo nazionale della Regione Calabria, si concluderà sabato 29 febbraio con lo spettacolo finale nella magnifica location del teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, dove i nove brillanti comici selezionati nelle diverse tappe italiane si esibiranno per conquistare il prestigioso premio “Facce da bronzi” e altri importanti premi, tra i quali: il premio originalità “Vacatiandu” e il premio “Un sorriso per l’Unicef” assegnato da una giuria di bambini e patrocinato da Unicef Italia. Lo spettacolo dedicato all’attore reggino Giacomo Battaglia e realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, sarà presentato dell’attore comico Gigi Miseferi con la partecipazione in qualità di ospite speciale del comico pugliese Pino Campagna dalla trasmissione televisiva Zelig e gli interventi del duo comico reggino I non ti regoli.

Per info sul Festival è possibile consultare il sito internet: www.festivalfaccedabronzi.it , la pagina facebook del Festival @faccedabronzi o presso il botteghino del teatro Grandinetti e del teatro Cilea.