Lamezia, “Il filo della memoria”: iniziativa del movimento Lamezia Bene Comune” per la Giornata della Memoria

LAMEZIA TERME – Nel contesto della Giornata della Memoria, il prossimo 27 gennaio, il movimento “Lamezia bene comune” promuove un momento di riflessione mercoledì 29 gennaio a partire alle 18.30 presso la sede del movimento su corso Giovanni Nicotera.

Chiunque potrà portare un contributo attraverso letture, testimonianze, video per discutere insieme sul valore della memoria oggi, a settantacinque anni dall’abbattimento dei cancelli di Auschwitz. Il filo della memoria lega il passato a un presente segnato da segnali allarmanti di nuove e vecchie forme di intolleranza e discriminazione che utilizzano anche i nuovi mezzi di comunicazione per alimentare odio e violenza. Fare memoria come dimensione dell’essere cittadini, dell’impegno quotidiano per promuovere una cultura del rispetto dell’altro, dell’inclusione, della valorizzazione delle differenze. Interverrà il presidente provinciale dell’Anpi Mario Vallone. A parlare del cinema della memoria, il critico cinematografico Gianlorenzo Franzì.