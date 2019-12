Lamezia, il recital “La notte di Natale” nelle Case di riposo e nell’Ospedale Giovanni Paolo II°

LAMEZIA TERME – «Questi importanti appuntamenti natalizi del Coro Polifonico “Avv. Antonio Arcuri” di Lamezia Terme sono stati e saranno occasione di conforto e solidarietà verso coloro che si trovano in situazioni di malattia e di sofferenza, ma anche di condivisione di momenti di gioia e serenità all’insegna della musica. Sulle dolci note tipicamente natalizie l’Ensemble lametina canterà alcuni brani, tratte dal repertorio dei più grandi musicisti di tutti i tempi e anche di brani tradizionali». Con queste accorate parole l’avvocatessa Vanessa Cardamone, che è stata formata nella professione forense dal compianto avvocato Antonio Arcuri, il quale, come è noto, per decenni ha svolto con passione e competenza il ruolo di presidente della celebre corale lametina, ha comunicato che mercoledì 18 alle ore 17 nella cappella dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme e giovedì 19 alle ore 15.30 presso la Casa di riposo “Tamburelli” di Lamezia Terme sarà messo in scena dal Coro Polifonico “Avv. Antonio Arcuri” di Lamezia Terme un Recital dal titolo “La notte di Natale”. Lo spettacolo sarà riproposto all’inizio dell’anno nuovo anche presso il Centro di Riabilitazione di San Domenico di Lamezia Terme, presso la Casa di cura Villa Rachele di Maida, presso la Casa Protetta “La Madonnina” della frazione Montesoro di Filadelfia e presso la chiesa di Santa Teresina di Piano Luppino della parrocchia del Carmine di Lamezia Terme. «Sono giorni – afferma la corista Pina Mascaro – di grande impegno per il Gruppo musicale che attraverso le soavi melodie natalizie ha portato, nei giorni scorsi, luce, sollievo e solidarietà agli ospiti della Casa di riposo comunale “Bosco S. Antonio” della città della piana, ha animato nella Chiesa di Santa Caterina, sita sul corso centrale di Nicastro, la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Lamezia Terme Giuseppe Schillaci, in occasione della solennità della Immacolata e si è esibito con successo e apprezzamenti in alcune parrocchie del lametino». Nel corso del Recital il Coro eseguirà dei brani di musica di ispirazione natalizia, sacra e tradizionale, che vanno dall’ “Adeste fideles” e “Astro del ciel” alla celeberrima “Tu scendi dalle stelle”, a brani classici scelti dalle opere musicali più significative di Caccini, Mozart e Verdi. L’evento sarà impreziosito dalla presenza del soprano maestro Francesca Molinaro, solista del gruppo che certamente, ancora una volta, incanterà gli ascoltatori con la bellezza della sua voce.