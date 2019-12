Lamezia, il Reparto Carabinieri Biodiversità incontra gli alunni dell’Istituto Comprensivo “S. Gatti”

LAMEZIA TERME – Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro ha organizzato una giornata di sensibilizzazione sulle tematiche della legalità e dell’educazione ambientale a favore degli alunni plesso di Scuola Primaria “A. Davoli” dell’Istituto Comprensivo “S. Gatti” di Lamezia Terme.

L’incontro didattico/educativo si inserisce nell’ambito di attuazione del Progetto di Educazione Ambientale “Conosci gli alieni? Scopri gli infiltrati speciali nella Natura con i Carabinieri della Biodiversità” che l’Arma sta realizzando in provincia coinvolgendo circa 3000 alunni di scuole di vario ordine e grado con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sulla presenza di specie alloctone invasive e, soprattutto, sulla conoscenza degli habitat e sul ruolo di ognuno per la tutela della biodiversità.

Inoltre si vuole perseguire l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale soprattutto verso realtà scolastiche ubicate in contesti caratterizzati da marginalità sociale quali quelli delle periferie della città.

Pertanto particolarmente significativo è stato l’incontro dei militari e degli educatori ambientali del Reparto con i circa cinquanta bambini della Scuola Primaria “A. Davoli” di Lamezia Terme accompagnati dalle insegnanti Maria Giovanna Saturno, Giulia De Miglio, Francesca Zizza, Donatella La Polla, Anna Maria Colosimo coordinate dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Margherita Primavera.

I militari, partendo dalla tematica ambientale, hanno instaurato con i bambini un dialogo costruttivo e di confronto che, grazie anche al contributo quotidiano delle insegnanti, vuole contribuire a superare alcune barriere sociali e culturali proponendo ai piccoli alunni che vivono in realtà “difficili” un messaggio di speranza, di crescita e di integrazione sociale.