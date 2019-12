Lamezia, inaugurato il presepe della scuola primaria “Maggiore Perri”

LAMEZIA TERME – Anche quest’anno sarà possibile vistare il tradizionale presepe allestito all’interno dell’edificio scolastico “Maggiore Perri” su corso Giovanni Nicotera. L’opera artigianale è frutto dell’estro creativo e dell’abilità artigiana del collaboratore scolastico Nicola Nicolazzo che durante la realizzazione guida sapientemente i giovani alunni dell’istituto che collaborano alla realizzazione del Presepe.

Il signor Nicolazzo, ogni anno, varia i temi dei suoi presepi che vanno dalla cronaca (ad esempio si ricordi la sua menzione all’incidente in cui persero la vita gli otto ciclisti lametini), alla realtà urbana (come il presepe realizzato con elementi architettonici che richiamavano i vari punti della città di Lamezia Terme), o all’attualità seguendo per esempio le tematiche dell’EXPO di Milano e del Giubileo della Misericordia o ancora a temi di importanza comune quali “ambiente e benessere” al centro dell’opera dello scorso anno.

L’opera realizzata come sempre con materiali poveri e di recupero quest’anno sarà incentrata sul tema del tempo e del suo trascorrere e di come il tempo stesso debba essere dedicato alla condivisione e al donarsi al prossimo.

Inoltre nel Presepe di quest’anno vi sarà una parte realizzata e dedicata a S.E.R. Mons. Vescovo Giuseppe Schillaci per dargli il benvenuto nella comunità Lametina.

La dirigente dell’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora, Dott.ssa Teresa Bevilacqua e il Sig. Nicolazzo sottolineano come ogni anno le opere realizzate cercano di far riflettere i bambini e gli adulti che visiteranno il presepe su tematiche sempre importanti e attuali.

Il Presepe sarà inaugurato e benedetto giorno 20 Dicembre 2019 alle ore 9,00 presso l’edificio scolastico Maggiore Perri alla presenza di S.E.R. Mons. Vescovo Giuseppe Schiallaci e del Sindaco di Lamezia Terme Avv. Paolo Mascaro

Durante le festività, anche se la scuola rimarrà chiusa per i piccoli studenti, sarà comunque possibile, come ogni anno, vistare il presepe tutti i giorni, in particolare nei giorni feriali dalle ore 17:30 alle ore 20:00 e nei giorni festivi dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:30 alle 20:00.