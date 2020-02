LAMEZIA TERME – Un incendio nel bosco in prossimità delle abitazioni si è propagato in contrada Bucolia a Lamezia Terme

L’incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio, intorno alle ore 18 circa, e ha impegnato due squadre dei vigili del fuoco del comando di Lamezia Terme fino alle 21.30. Fortunatamente nessun problema per le abitazioni, il vento ha fatto sì che le fiamme si propagassero verso l’alta montagna evitando problemi ai cittadini residenti in quella zona.