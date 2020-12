Lamezia, “Insieme tutto l’anno con il sorriso”: il primo calendario compagnia G. Vercillo

Lamezia Terme – Insieme tutto l’anno con il sorriso”, questo il leitmotiv che guida il nuovo progetto dell’associazione teatrale “G. Vercillo” di Lamezia Terme, iscritta alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori), che ha ideato e realizzato il suo primo calendario.

Scatti fotografici che ritraggono alcuni momenti dell’avventura teatrale degli attori lametini, nato con il mero obbiettivo di arrivare nelle case dei tanti loro sostenitori e ricordare il sorriso per accenderne altri.

Non una novità artistica – sottolineano dalla compagnia – ma uno strumento che attraverso la carta stampata e la forza emozionale di una foto, dona calore alla lontananza e speranza al domani, quando finalmente si potrà tornare a teatro.

In questo momento di grande fragilità umana – continuano gli attori – l’assenza assume a volte, amaramente, la forma dell’abbandono e della solitudine. Nella speranza di poter aprire una goliardica parentesi nel ricordo delle tane risate tra di noi e tra noi ed il pubblico, nasce questo simpatico calendario, che nella sua semplicità artistica, acquista una grande complessità umana.

Dodici mesi in compagnia della compagnia amatoriale lametina, guardando al teatro ed a quando quelle porte si spalancheranno.

Vogliamo augurare a tutti – concludono – un Natale di luce e di fraterna condivisione, nella certezza che nella culla del Bambino di Betlemme, ognuno di noi troverà posto e non sarà dunque solo, ma circondato da amore e tenerezza.