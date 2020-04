Lamezia, intimidazioni e minacce: ridotta pena per Giuseppe Galluzzi

LAMEZIA TERME – Il Gip del Tribunale di Catanzaro- Sezione Penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza datata 6.3.2020 accoglie l’istanza del difensore di applicazione della disciplina più favorevole del reato continuato nella fase esecutiva, nei confronti di Giuseppe Galluzzi, comminandogli la pena di anni 7 e mesi 6 ed € 6.000,00 di multa, in luogo dei 9 anni di reclusione che avrebbe dovuto espiare, quale cumulo materiale delle due pene di anni 4 più anni 5 a suo carico derivanti da due distinti procedimenti per i noti fatti-reati dal medesimo commessi nel gennaio-febbraio 2016 nel territorio di Lamezia Terme.

Giudizio di rinvio che si è potuto celebrare solo dopo che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 17596 / 2019 del 13 marzo 2019, accogliendo in toto il ricorso del difensore per motivazione apparente, aveva annullato la prima ordinanza datata 14.5.2018 del GIP del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la primigenia istanza di applicazione del reato continuato.

Il difensore del Galluzzi, avv. Vincenzo Visciglia del foro di Lamezia Terme, si dichiara parzialmente soddisfatto per l’accoglimento della sua istanza, preannunciando un ulteriore ricorso per cassazione relativamente al capo dell’ordinanza di accoglimento sulla determinazione della pena per violazione di legge.