Lamezia, “Italia #andràtuttobene”: un concorso per gli studenti del Galilei

LAMEZIA TERME – È un momento molto particolare per la storia del Paese, un’emergenza sanitaria senza eguali, che ci chiama tutti in causa. E’ soprattutto la scuola, che, oggi, si trova a dover reinterpretare il suo ruolo di agente educativo; chiamata a dare nuovi stimoli formativi e a ripensare il modo di stare vicino ai propri studenti e alle loro famiglie (e la didattica digitale potrebbe non bastare). E’ in quest’ottica che il Liceo scientifico, Galileo Galilei, propone alla sua giovane utenza un concorso dal tema “Italia #Andràtuttobene”. Un concorso per guardare con gli occhi dei ragazzi questo particolare momento storico, capire come è da loro vissuto e farselo raccontare, per ricordarlo un giorno anche così. Il Concorso si articolerà in quattro sezioni: fotografia, disegno, poesia, racconto. Con scadenza al 30 aprile. La giuria sarà composta dalla Dirigente, da alcuni docenti della scuola e da professionisti esterni. Ma non sarà tanto la gara in sé ad avere importanza, quanto la partecipazione attiva dei ragazzi, il loro coinvolgimento in un progetto che avrà il sapore del racconto e dello sguardo adolescenziale. “L’idea” afferma la Dirigente del Liceo, prof.ssa Teresa Goffredo, “è nata da una videoconferenza tra Dirigente, Direttori di Dipartimento e docenti. Lo scopo è di provare a raccontare la nazione in questo periodo così fuori dall’ordinario. In questo modo speriamo che i nostri studenti si possano mettere in gioco, facendo qualcosa di stimolante e interessante, che ci possa far comprendere, come vivono questi tempi che lasceranno il segno in ognuno di noi.”