Lamezia, La Champions della danza è della New Academy Jazz

LAMEZIA TERME – Gli allievi della New Academy Jazz di Adele Paola e diretti dalle due sorelle Valentina e Benedetta Morello, coreografe, insegnanti e ballerine, lo scorso weekend hanno partecipato all’evento Danza In Fiera 2020, Fortezza da Basso (Firenze), precisamente al concorso più importante della manifestazione DIF2020, l’ “Expression Dance Competition” ottenendo il terzo posto nella categoria Composizione Coreografica Junior per “Formidable” coreografia di Valentina e Benedetta Morello, interpretata da Sara Toscano, Gaia Cordiano, Carla Vinci, Alessia Tavella, Chiara Vescio e Paolo Tavella e un secondo posto più premio in denaro pari alla cifra di duecento euro, invece, nella categoria Composizione Coreografica Senior per il gruppo più grande composto da Valentina Morello, Benedetta Morello, Debora Priamo, Lucrezia Mete, Miriam Pultrone, Rebecca Toscano e Elena Gualtieri con “Io non esco finché non c’è nessuno” pezzo coreografato dalle due sorelle, tratto da “La vita è bella” di Roberto Benigni sulla colonna sonora del film.

Queste stesse ultime sette ragazze, che lo scorso anno ci hanno portato in alto approdando su Rai Uno nel programma Ballando on the Road, riconfermano il loro talento rientrando tra le sole 15-20 esibizioni previste e scelte per partecipare alla 1º Edizione dell’Expression Grand Prix – International Dance Competition, il concorso dedicato e riservato ai vincitori di concorsi di danza nazionali e internazionali, e nella giornata di Sabato 22 Febbraio, sul palco del Grand Prix incantano la giuria composta da Kledi Kadiu, Marco Chiodo, Tracy Inman, Kathryn Bradney, dando il meglio di loro con la coreografia “Vai là” diretta da Valentina e Benedetta Morello, interpretata in maniera egregia sulle note del monologo di Pierfrancesco Favino sul tema toccante dell’immigrazione, conquistando così il Primo Posto con Coppa e Premio in denaro del valore di mille euro nella categoria Group/Duo scontrandosi con grandi talenti della danza.

La NAJ di Adele Paola si riconferma quindi, ancora una volta, eccellenza per la danza non solo a Lamezia Terme, dove ha sempre fatto la storia e continua a farla, ma anche fuori.