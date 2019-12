Lamezia, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato in visita dal Vescovo Schillaci

LAMEZIA TERME – L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato guidata dal Consigliere Nazionale Emilio Verrengia e dal Presidente della Sezione di Lamezia Terme Gennaro Pileggi ha fatto visita nei giorni scorsi s S.E. Mons. Giuseppe Schillaci Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme.

Mons.Schillaci ha avuto parole di elogio nei confronti del sodalizio ANPS per l’attività sociale e di vicinanza ai cittadini che svolge su tutto il territorio nazionale ed in particolare in Provincia di Catanzaro.

Verrengia e Pileggi hanno dichiarato la disponibilità dei Soci ANPS a collaborare con la Diocesi per l’attività che la Chiesa svolge in un territorio dove è necessario un maggiore impegno sociale per affiancare le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di essere supportate anche attraverso piccoli gesti di amore affinchè ci sia sempre meno l’indifferenza, raccogliendo così l’appello che Mons. Schillaci ha rivolto ai fedeli in preparazione al Santo Natale.

Nella circostanza il Socio Mazza Raffaele ha donato una bellissima scultura da lui realizzata e che rappresenta il volto di Gesù Cristo.

Verrengia e Pileggi hanno inoltre consegnato a Mons. Schillaci il calendario storico dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ed il Libro che racconta la Storia dell’ANPS fondata 50 anni fa e costituita da Soci della Provincia di Catanzaro che furano tra i primi fondatori del sodalizio.