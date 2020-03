Lamezia, l’Associazione Passione Vigorina organizza raccolta fondi per tutelare la salute degli operatori sanitari impegnati nel contrasto al Coronavirus

LAMEZIA TERME – L’Associazione Passione Vigorina organizza una raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, allo scopo di tutelare la salute degli operatori sanitari impegnati nel contrasto dell’emergenza Covid-19.

La raccolta proseguirà fino al 27 marzo e ha lo scopo di sostenere il personale medico attraverso la collaborazione della dott.ssa Suriano, la quale riceverà direttamente le attrezzature nella struttura ospedaliera Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

“È nei momenti di difficoltà – si legge in una nota – che si dimostra l’attaccamento alla città e alla sua comunità, perciò invitiamo tutti a supportare questa iniziativa con un piccolo gesto capace, in questo momento di estrema difficoltà, di fare la differenza”.

Di seguito il link per effettuare la donazione: https://www.gofundme.com/f/lameziaunitacontroilcovid19?teamInvite=W5BJL6BdDZxh5q0dKAK9uYskVJXHSvez0SUMzS41BB8TCiolDPeJTiiDLaPo24Lx