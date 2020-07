Lamezia, l’Associazione Quartiere Capizzaglie denuncia: “Materassi, televisori, lavatrici e rifiuti abbandonati su via Donna Mazza”

LAMEZIA TERME – Ancora un altro caso di abbandono di rifiuti ingombranti in luoghi non idonei. Questa volta la segnalazione arriva da via Donna Mazza, dove sono stati trovati dai residenti una lavatrice, televisore, materassi e buste di rifiuti.

Questa è la situazione di oggi in via Donna Mazza, al momento non esiste nessun controllo da parte delle autorità competenti per tutelare il territorio. L’associazione Quartiere Capizzaglie denuncia: sono settimane che cerchiamo di individuare le persone incivili che ogni notte scaricano rifiuti ingombranti nei punti di raccolta degli indumenti – concludono i componenti del sodalizio – Troviamo lavatrici, materassi, televisori e buste di spazzatura. Possibile che non si possa fare nulla?”.

Lamezia non è nuova a questi episodi. Sono numerose infatti le segnalazioni di rifiuti abbandonati in diversi punti della città e, per far fronte al problema, chiediamo all’amministrazione di installare delle fotocamere ambientali per stanare i “furbetti” della spazzatura.

Associazione Quartiere Capizzaglie