Lamezia, lavori di viabilità cittadina inefficenti: l’Associazione “Quartiere Capizzaglie” si rivolge al comune che contesta i lavori alla ditta esecutrice

LAMEZIA TERME – “Ci siamo recati presso gli uffici tecnici del Comune di Lamezia Terme per portare all’attenzione alcune imperfezioni dei lavori di bitumazione stradale effettuate nel mese scorso in città. Le segnalazioni recapitateci dai cittadini interessano: via Fabio Filzi (posta centrale Nicastro) Via Benedetto Musolino (Ufficio delle Entrate), Corso Eroi Di Sapri (Viale stazione Sambiase) Piazza Tommaso Campanella. Un incontro molto positivo tra i componenti dell’Associazione Quartiere Capizzaglie e il responsabile della manutenzione stradale del comune di Lamezia Terme il quale ci ha confermato che sono state riscontrate irregolarità nei cantieri e che l’amministrazione contesterà i lavori alla ditta esecutrice. i. Le arterie segnalate, infatti, con le prime piogge hanno presentato buche e scie di fondo stradale già consumato con la presenza di terriccio. Per questo l’amministrazione comunale ci ha confermato che i lavori verranno rifatti come prevede il contratto, con una nuova fresatura e una nuova asfaltatura. Inoltre, da lunedì il comune procederà con la manutenzione stradale per tappare le buche presenti in città con interventi di bitume a caldo”.

1 di 3

Associazione “Quartiere Capizzaglie”