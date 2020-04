Lamezia, lettera aperta al Presidente Santelli: “Riaprire subito i parrucchieri”

LAMEZIA TERME – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di un parrucchiere lametino al Presidente della Region Calabra, Jole Santelli.

“Mi chiamo Domenico Buonconsiglio, sono un professionista del settore della bellezza. Sono un parrucchiere “in regola”, titolare di Partita Iva. Il nostro è un settore che già da anni adotta protocolli per l’igiene…utilizziamo sterilizzatori, guanti in lattice, monouso, disinfettanti e misure di sicurezza per garantire ai nostri clienti un servizio nel pieno rispetto delle norme, ma tre mesi di chiusura non sono sopportabili. Lo slittamento dell’apertura delle nostre attività è intollerabile. Siamo stati i primi a chiudere e saremo gli ultimi a riaprire e non c’è un motivo ben preciso, visto che la nostra categoria, delle misure di igiene e sicurezza ne ha fatto la propria filosofia di lavoro, perché quando si ha a che fare con tante persone e con servizi particolari, certe attenzioni bisogna adottarle. Il nostro è un settore che partecipa in maniera determinante all’economia italiana…è incomprensibile e intollerabile quindi, uno slittamento dell’apertura delle nostre attività. Tre mesi senza percepire alcun reddito…

Tre mesi di affitti e utenze da pagare… Tre mesi di attesa per ricevere l’elemosina che il Governo chiama “AIUTO ALLE IMPRESE”, un bonus di 600,00 € per le P.IVA…che c’è gente, come me, che ancora deve riceverlo. E a proposito di questo Bonus, vorrei chiedere al team di esperti e studiosi che hanno stabilito questo bonus, se secondo loro è giusto dare i 600,00 € anche alle attività che lavorano e hanno la fila fuori dal negozio, o forse era più giusto dare la precedenza alle categorie che hanno chiuso e che non stanno percependo alcun reddito? Concludo chiedendo un intervento serio e concreto da parte degli organi competenti. Bisogna intervenire urgentemente, affinché si possa anticipare l’apertura delle nostre attività per continuare a lavorare onestamente”.

Domenico Buonconsiglio