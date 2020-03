Lamezia, l’Istituto Ardito Don Bosco promuove la didattica a distanza

LAMEZIA TERME – Anche l’Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco di Lamezia Terme non ha perso tempo per garantire la continuità didattica ai suoi alunni.

Il dirigente Scolastico dott. Lorenzo Benincasa, supportato dai suoi Collaboratori, ha divulgato, già nella mattinata di giovedì 5 marzo, le direttive necessarie per coordinare i docenti nell’elaborazione delle strategie necessarie ad assicurare agli alunni la prosecuzione delle attività didattiche da casa, secondo quanto previsto dal DPCM 4 marzo 2020.

Anche il personale ATA, sotto la guida della Dott.ssa Laura Ferrise, si è attivato per supportare tecnicamente tali iniziative. Tutte le componenti dell’Istituto hanno saputo, in un momento in cui la responsabilità e la condivisione è fondamentale, fare squadra e creare occasioni.

Ogni insegnante si è prodigato ad approfondire le potenzialità dei software già in uso nella scuola, come ARGO, per condividere materiali, comunicare con alunni e famiglie, e a fare rete con i colleghi dei consigli di classe per gestire ambienti di apprendimento innovativi.

Sono state infatti promosse le classi virtuali, tramite EDMODO o GOGGLE CLASSROOM, in cui è in atto lo scambio di materiale, ricerche, compiti e in cui ogni docente può correggere i compiti in tempo reale. Con le classi virtuali, i docenti hanno altresì la possibilità di parlare agli alunni, di interagire con loro, di verificare il grado di apprendimento.

Per le classi terze la scuola garantirà anche, tramite Meet, la possibilità di avviare le videoconferenze.

In un video messaggio, pubblicato nel sito della scuola, il dirigente ha invitato tutte le componenti dell’Istituzione scolastica a continuare a lavorare in stretta sinergia per garantire la prosecuzione del percorso formativo di ogni allievo.

Per coloro che seguono percorsi individualizzati, i docenti hanno provveduto per tempo a contattare le famiglie, a proporre soluzioni didattiche adeguate ai vari casi e ad utilizzare i device come strumenti aggregativi ed inclusivi.