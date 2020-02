Lamezia, MTL celebra la “Giornata del Ricordo”

LAMEZIA TERME – “In occasione della Giornata del Ricordo, come consuetudine dal 2013, oggi in via Martiri delle Foibe a Lamezia Terme, abbiamo provveduto a posare un omaggio floreale, con un minuto di silenzio per ricordare e commemorare le vicende delle donne e degli uomini,che tra il 1943 ed il 1945, nelle terre di Istria e Dalmazia, furono massacrati per il solo motivo di essere Italiani”. Presente Massimo Cristiano ex Consigliere Comunale che ha fortemente voluto, insieme a tanti amici l’intitolazione di questa strada lametina nel 2013. Le Foibe rappresentano una delle pagine più cupe del Secolo Breve. La vicenda è caratterizzata da una violenza inaudita, infondata e illegittima: l’esercito jugoslavo con l’aiuto dei partigiani alle dirette dipendenze del maresciallo Tito, ha alimentato una spaventosa opera di pulizia etnica nella Venezia Giulia, con 350.000 esuli istriani, dalmati e fiumani. Alle vittime infoibate, vanno poi aggiunti i morti nei vari campi di concentramento in Slovenia e Croazia. Ci dispiace che pur in presenza di una legge dello Stato ( 30 marzo 2004 n. 92), non ci sia stata nessuna commemorazione ufficiale da parte delle istituzioni locali. Ad accompagnarci per tutta la giornata nessun vessillo di partito o altro ma solo un tricolore. La storia, anche quella personale di ognuno di noi non potrà mai essere cancellata”.

Movimenti Mtl – Nuova Lamezia – La Svolta