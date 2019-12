Lamezia, Natale con Lamezia Shopping

LAMEZIA TERME – Dopo il concerto di Natale, organizzato dall’Associazione Lamezia Shopping in collaborazione con l’istituto Comprensivo Ardito-Don Bosco, venerdì scorso presso la Cattedrale di Lamezia Terme, che ha aperto il Natale alla città, tutto è pronto per il classico appuntamento del “Natale con Lamezia Shopping” ormai giunto alla quarta edizione.

Il programma organizzato per i giorni 20 21 e 22 dicembre vedrà per le vie principali del commercio Lametino, animazioni, musiche, mascotte e babbo natale con i suoi elfi.

Per le condizioni meteo avverse previste per domenica 22, salvo miglioramenti dell’ultima ora, la terza data (giorno 22) sarà riorganizzata a data da destinarsi, ma sempre durante le festività.

Sono state predisposte due postazioni fisse su c. so Numistrano e via XX Settembre e tre sul c. so Giovanni Nicotera in modo da poter offrire un effettivo clima Natalizio di cui la città ha bisogno.

L’associazione ringrazia l’Amministrazione comunale per essere riuscita in tempi da record a predisporre le luminarie che sono in fase di montaggio per le vie di Lamezia.

Lo sforzo dell’Associazione e di tutti gli enti coinvolti, sarà sicuramente ricompensato dai volti felici e gioiosi di tutto il pubblico invitato a partecipare.

E’ importante ringraziare la Camera di Commercio di Catanzaro che anche quest’anno ha contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.

Vi aspettiamo quindi a Lamezia Terme lungo C.so Numistrano, Via XX Settembre, C.so G. Nicotera e le vie limitrofe per il “Natale con Lamezia Shopping”