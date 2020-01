Lamezia, oggi presentazione del progetto di educazione ambientale “Viaggio nel mondo di Greenopoli”

LAMEZIA TERME – Si terrà oggi, giovedì 23 gennaio. alle ore 15, presso la Sala Napolitano del comune di Lamezia Terme, la conferenza stampa di presentazione del progetto di educazione ambientale “Viaggio nel mondo di Greenopoli”, organizzato dalla società Naturalmente s.r.l. con il sostegno dell’amministrazione comunale ed in sinergia con gli istituti scolastici della città.

La realtà “Naturalmente” nasce grazie alla passione di professionisti impegnati nel settore ambientale, investendo risorse ed energie per la formazione in relazione alle diverse problematiche legate ai rifiuti e alla tutela dell’ambiente.

In tale direzione, si inserisce “Metodo Greenopoli” che si pone non come mero progetto ma come una rivoluzione, sul campo, che possa smuovere usi e costumi partendo proprio dalle nuove generazioni.

In tale iniziativa sono stati interessati oltre 5000 studenti, coinvolgendoli e stimolandoli attraverso il gioco ed il linguaggio ludico-formativo.

Durante la conferenza, alla presenza di una rappresentanza della società Naturalmente, degli assessori al ramo e dei dirigenti scolastici, verranno forniti i dettagli di una manifestazione che si avvale di un calendario di incontri e laboratori.