Lamezia, oggi seminario sulla prevenzione urologica e sulla sana alimentazione a Sant’Eufemia

LAMEZIA TERME – Una sana alimentazione aiuta a prevenire le malattie. La Coldiretti attraverso l’impegno costante di Donne Impresa e dell’Associazione Pensionati con una fitta serie di iniziative sta portando avanti una campagna di attenzione alla salute che, con l’ausilio di esperti, parte appunto anche dall’utilizzo corretto delle produzioni agricole ed agroalimentari. Oggi, giovedì 13 febbraio, alle 16.30 nella sala convegni della Coldiretti in via M. D’Antona, 2- Sant’Eufemia Lamezia Terme, si terrà una sessione dedicata alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie urologiche al maschile e al femminile. E’ una campagna informativa promossa insieme alla Fondazione “Totò Morgana” che si occupa di prevenzione uro-andrologica che organizza seminari per far conoscere appunto i fattori di rischio. A relazionare sull’argomento sarà il dott. Marco Serrao responsabile urologia della clinica “Tricarico” di Belvedere Marittimo: un medico competente e abile oratore. Insieme a lui interverrà il dott. Giuseppe Furgiuele del Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Catanzaro e componente il gruppo di lavoro regionale sulla promozione della salute. A fare gli onori di casa e introdurre il seminario saranno Elvira Leuzzi presidente Regionale dell’Associazione Pensionati di Coldiretti e Patrizia Rodi Morabito del coordinamento regionale di Donne Impresa. Le conclusioni sono affidante a Franco Aceto Presidente di Coldiretti Calabria. E’ una ottima occasione per sfatare tabù e luoghi comuni con una puntuale chiarezza delle informazioni e avere la possibilità di visite urologiche di screening gratuiti.