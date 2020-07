Lamezia, operaio morto sul posto di lavoro: le parole della figlia nel secondo anniversario della scomparsa

LAMEZIA TERME – Pubblichiamo le riflessioni di Giada Muraca, figlia di Franco Muraca, operaio deceduto due anni fa a seguito di una caduta da un’impalcatura sul posto di lavoro, nei pressi di Sambiase: “un messaggio – scrive Giada – che possa spingere i lettori al ricordo delle tragedie come questa, perché è solo ricordando queste pagine di ieri, di morti bianche, che si può salvaguardare il futuro di un operaio domani”.

Di seguito il contenuto del testo:

“Che arma a doppio taglio è la memoria:

ci permette di conservare, revisionare ogni cosa che abbiamo visto , sentito o vissuto . Ci permette di rielaborare dati e Di organizzare il nostro tempo . Ci permette di vivere ,e non ci permette di dimenticare .

Che strumento da stratega è la memoria ? Capace di far sì che le nostre azioni si compiano, o che vengano semplicemente immagazzinate come fossero in un dimenticatoio.

Che luogo oscuro può essere la nostra memoria ? Ambiente fatto di ricordi che fanno male , e di pensieri che tappano ogni fessura che faccia intravedere un po’ di luce.

La memoria , come un pavimento scivoloso , che tante volte ci ha fatto cadere in ginocchio.

La memoria , come una lama appuntita che trafigge il tuo presente .

La memoria che non si lascia ingannare , persino da una realtà che illude .

Sappiamo tante cose per quanto riguarda la “ memoria “ di un essere umano. Ma forse non conosciamo realmente il valore di questo grande dono . Perché , ogni giorno , grazie soprattutto alla memoria , abbiamo la possibilità di compiere grandi gesti …

Attraverso la memoria del passato , abbiamo in mano ogni strumento per costruire un futuro diverso, e senz’altro migliore. Ma non lo facciamo.

Siamo tutti dotati per natura di una

“memoria“, ma è la vita che pone nelle nostre mani la forza ed il coraggio.

Ed è con un appello che voglio concludere questo mio scritto, in un giorno molto triste per me, mia madre e mia sorella …

ABBIATE SEMPRE IL CORAGGIO DI RICORDARE. NON SOTTOVALUTATE MAI LA FORZA DI UN RICORDO . IMPARATE AD UTILIZZARE BENE LA VOSTRA MEMORIA E A VALORIZZARE

LE VOSTRE AZIONI QUOTIDIANE.

Perchè è ricordando le tragedie di ieri , che possiamo cambiare il domani.

Renderlo migliore. Renderlo più sicuro.

E magari salvare tante giovani vite ,

come quella di mio padre ❤️

Grande uomo. Grande lavoratore .

Che oggi, a due anni da quel maledetto giorno, rappresenta una pagina dolorosa e vera della nostra regione, del nostro paese e della nostra città,

Impresso nella memoria di tutti .

Indelebile nel cuore di chi, per sempre, continuerà ad amarlo“

Giada

FRANCO MURACA

6/7/2018 – 6/7/2020