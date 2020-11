Lamezia, primo corso di formazione per tutore e curatore speciale del minore organizzato dalla Camera minorile “Stefano Marasco”

LAMEZIA TRME – Si avvarrà anche dei crediti formativi (pari a 20) riconosciuti dall’Ordine degli avvocati di Lamezia Terme, il primo corso di formazione per tutore e curatore speciale del minore organizzato dalla Camera minorile “Stefano Marasco” di Lamezia Terme.

Il corso, di trenta ore complessive della durata di tre ore ciascuna, sarà tenuto in videoconferenza ed intende fornire una formazione multidisciplinare agli avvocati, al fine di poter assumere la funzione di Curatore del minore nei procedimenti civili innanzi al Tribunale Ordinario – anche ove sussista un conflitto d’interessi, non meramente patrimoniale, tra genitori – , nei procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni e nei procedimenti penali. Il corso è destinato agli Avvocati e i praticanti avvocati, ed è finalizzato anche ad analizzare l’interazione tra il Curatore nei procedimenti minorili e gli altri soggetti, magistrati, consulenti, che operano nella giustizia minorile.

Le lezioni saranno tenute da relatori di comprovata esperienza professionale nel settore, con esplicitazione, anche, di prassi applicative in uso nei vari Tribunali.

La frequenza è obbligatoria, ed è richiesta la partecipazione ad almeno l’80% delle ore di corso a conclusione delle quali sará rilasciato un attestato di frequenza che consentirà l’inserimento nell’elenco tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme al quale i Magistrati potranno attingere per le relative nomine, previa formazione e sottoscrizione di apposito protocollo.

Al corso, che sta giá ottenendo adesioni da tutta Italia, ci si puó iscrivere fino al 27 novembre