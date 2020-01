Lamezia, primo giorno di corso per assaggiatori di olio d’oliva a “Tradizioni ed Eccellenze del Territorio”

Lanezia Terme – Prima giorno di corso propedeutico per assaggiatori di olio d’oliva, all’interno della manifestazione fieristica “Tradizioni ed Eccellenze del Territorio” ( ex fieragricola), un successo.

Suddiviso in due sessioni, la mattina rivolto agli studenti degli Istituti agrari della provincia di Catanzaro, i quali hanno seguito le lezioni tenute dal capo panel Rino Rocca, con particolare attenzione e curiosità. Nella sessione pomeridiana invece, i corsisti sono stati gli olivicoltori ed operatori del settore, i quali, cogliendo l’opportunità data dalle associazioni organizzatrici, hanno potuto acquisire quelle nozioni basilari utili a distinguere le qualità di un olio. Questi corsi, essendo propedeutici, consentiranno ai frequentanti di poter accedere ai rispettivi percorsi ¹professionali come sommelier dell’olio sicuramente con più facilità. L’intento, spiegano gli organizzatori, Gennaro Raso e Luigi Muraca per quanto riguarda l’Agci Calabria e Giuseppe Strangis dell’Acoprol, è quello di valorizzare e sottolineare la qualità dell’olio calabrese.