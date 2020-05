Lamezia, ripartita l’attività della Biblioteca Comunale “Oreste Borrello”

LAMEZIA TERME – Un buon libro si è rivelato il più fido dei compagni durante l’isolamento forzato dei mesi di quarantena ormai trascorsi: la Biblioteca Comunale “Oreste Borrello” di Lamezia, come tanti altri luoghi di aggregazione, ha dovuto chiudere il servizio al pubblico, senza tuttavia cessare la propria attività interna.

Intanto, dal 4 maggio, tanti studenti fuori sede hanno fatto ritorno nelle loro case e svolgeranno lezioni ed esami a distanza: per loro e per quanti hanno bisogno di accedere sia al patrimonio librario sia a quello delle biblioteche pubbliche e universitarie italiane, da ieri, lunedì 25 maggio, è stato attivato il servizio di prestito domiciliare e interbibliotecario.

Pertanto, telefonando ai seguenti numeri: 0968.207701 e 0968.207702 oppure mandando un’email all’indirizzo scbibliotecalamezia@gmail.com sarà possibile concordare orari e modalità di consegna e di ritiro dei libri, nel rispetto delle norme igieniche stabilite per le biblioteche nella fase 2 post Covid.

In particolare, gli utenti accederanno a Palazzo Nicotera-Severisio previo appuntamento uno alla volta e dovranno essere dotati di mascherina e guanti. I libri e i documenti da dare in prestito e quelli in arrivo attraverso il prestito interbibliotecario dovranno essere preventivamente lasciati per dieci giorni in un locale appositamente destinato alla decontaminazione e verranno toccati solo dai guanti degli operatori della Biblioteca.